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Первая партия застрявших на Сайпане китайских туристов вернулась в Шанхай

Происшествия

Рейс вылетел в 10:44 по Пекину с Сайпана и приземлился в аэропорту Пудун в Шанхае в 15:09 по Пекину. Второй рейс должен вылететь в Шанхай в 7:00 по Пекину 29 октября

Шанхай, Китай, 29 октября 2018, 06:08 — REGNUM  Первая группа из 278 туристов, застрявших на острове Сайпан в результате супер-тайфуна Юту, благополучно приземлилась в Шанхае после обеда по местному времени 28 октября, сообщили в авиакомпании Sichuan Airlines, передает агентство Синьхуа.

Рейс вылетел в 10:44 по Пекину с Сайпана и приземлился в аэропорту Пудун в Шанхае в 15:09 по Пекину. Второй рейс должен вылететь в Шанхай в 7:00 по Пекину 29 октября. Пассажиры вынуждены были задержаться на Сайпане на несколько дней в результате прихода мощного тайфуна. Еще 1,5 тыс. китайских туристов по-прежнему остаются в острове в ожидании возвращения на родину.

Отметим, что тайфун Юту стал одним самых сильных супер-тайфунов в истории островов Сайпан и Тиниан. Он обрушился 24 октября, принеся с собой безумной скорости ветер, достигавший 289 км/ч. Он повредил инфраструктуру острова, в результате чего аэропорт Сайпана оказался сильно поврежден.

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