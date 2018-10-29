В Индонезии потерпел крушение пассажирский «Боинг»

Джакарта, , 06:03 — REGNUM Пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании Lion Air потерпел крушение вскоре после вылета из столицы Индонезии Джакарты. Об этом 29 октября сообщает Reuters.

Лайнер пропал с радаров примерно через десять минут после взлета. По данным ресурса Flightradar, он рухнул в море неподалеку от западного побережья острова Ява.

В 6:20 по местному времени (2:20 мск) самолет взлетел в Джакарте. Он следовал в город Панкалпинанг на острове Банка рейсом JT-610.

Lion Air является крупнейшим частным перевозчиком в Индонезии. В 2013 году самолет этой авиакомпании разломился надвое во время посадки

В апреле 2013 года Boeing 737−800 этой авиакомпании упал на мелководье вблизи аэропорта Денпасара и разломился надвое. На борту находился 101 пассажир и семь членов экипажа, все они остались в живых.

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