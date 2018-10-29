Понедельник, 29 Октября 2018 года
04:28:05 МСК

В Польше на посетителей торгового центра рухнул потолок

Происшествия

Шестеро из семи пострадавших доставлены в больницу

Жешув, Польша, 29 октября 2018, 03:40 — REGNUM  Обрушение подвесного потолка произошло в торговом центре польского города Жешув. Травмы получили семь человек, сообщает портал RMF24.

Потолок обрушился в одном из магазинов на первом этаже торгового комплекса. После инцидента всех посетителей вывели из здания.

Шестеро из семи пострадавших доставлены в больницу. Опасности для их жизни нет. Причины произошедшего устанавливаются.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в американском городе Клемсон (штат Южная Каролина) во время вечеринки провалился пол. Травмы получили 30 человек.

Читайте также: Пробили пол, танцуя: 30 человек пострадали на вечеринке в США

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Происшествия в учреждениях торговли
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить