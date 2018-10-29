В Польше на посетителей торгового центра рухнул потолок

Жешув, Польша, , 03:40 — REGNUM Обрушение подвесного потолка произошло в торговом центре польского города Жешув. Травмы получили семь человек, сообщает портал RMF24.

Потолок обрушился в одном из магазинов на первом этаже торгового комплекса. После инцидента всех посетителей вывели из здания.

Шестеро из семи пострадавших доставлены в больницу. Опасности для их жизни нет. Причины произошедшего устанавливаются.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в американском городе Клемсон (штат Южная Каролина) во время вечеринки провалился пол. Травмы получили 30 человек.

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