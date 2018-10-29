«Лейстер Сити» подтвердил гибель владельца клуба при крушении вертолета

Лейстер, Великобритания, , 02:05 — REGNUM Футбольный клуб «Лейстер Сити» подтвердил гибель своего владельца, тайского бизнесмена Вишая Шривадданапрабха, в крушении вертолета возле стадиона «Кинг Пауэр» в Лейстере, 29 октября передает агентство Reuters.

«С глубочайшим сожалением… мы подтверждаем, что наш председатель, Вишай Шриваддханапрабха, был среди тех, кто трагически погиб в субботу вечером, когда вертолет, перевозивший его и еще четырех человек, потерпел крушение за пределами стадиона King Power», — говорится в заявлении клуба.

Как сообщало ИА REGNUM, вертолет, принадлежащий клубу «Лейстер Сити», разбился вблизи стадиона «Кинг Пауэр» после домашнего матча команды с «Вест Хэмом» в субботу 28 октября.

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