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Раненную львицей девочку будут лечить в Краснодаре

Происшествия

Ребенку потребовалась операция

Раненную львицей девочку будут лечить в Краснодаре
Львица

Краснодар, 29 октября 2018, 00:50 — REGNUM  Реанимобиль доставит четырехлетнюю девочку, пострадавшую при нападении львицы в Успенском районе Краснодарского края, в больницу краевого центра. Об этом сообщает пресс-служба краевой администрации.

Ребенка примут врачи Детской краевой клинической больницы, раненая девочка получит высококвалифицированную медпомощь. За ребенком уже выехала бригада медиков.

Отмечается, что после происшествия девочку срочно госпитализировали в Успенскую ЦРБ и прооперировали. Состояние пострадавшей стабильное.

Как сообщало ИА REGNUM, львица напала на ребенка 28 октября в цирке-шапито во время представления. Девочка получила травмы. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

Читайте ранее в этом сюжете: СКР возбудил дело по факту нападения львицы на девочку в Краснодарском крае

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