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В Москве спасли двоих детей, плававших на плоту

Происшествия

О находящихся в опасности детях сообщили очевидцы

Москва, 29 октября 2018, 00:33 — REGNUM  Двое детей спасены из водоема в московском районе Строгино. Дети находились на плоту, сообщает пресс-центр Главного управления МЧС по Москве.

Инцидент произошел вечером 28 октября. Очевидцы сообщили в экстренные службы, что в районе владения 37к1 по улице Исаковского двое детей плавают на плоту.

На место отправились спасатели. Они достали детей из водоема и передали сотрудникам полиции.

Пострадавших нет. Возраст детей и обстоятельства, при которых они оказались на воде, не уточняются.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2017 года прохожий спас из Москвы-реки женщину, прыгнувшую в воду вместе с двумя малолетними детьми. Было установлено, что женщина страдает психическим заболеванием. Суд направил её на принудительное лечение.

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Происшествия на воде
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