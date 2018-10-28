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СКР возбудил дело по факту нападения львицы на девочку в Краснодарском крае

Происшествия

28 октября в Краснодарском крае львица напала на четырехлетнюю девочку

СКР возбудил дело по факту нападения львицы на девочку в Краснодарском крае
Андрей Алексеев © ИА Красная Весна
Следственный Комитет Российской Федерации

Краснодар, 28 октября 2018, 23:40 — REGNUM  По факту нападения львицы на девочку во время циркового представления в Краснодарском крае возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст. 238 Уголовного кодекса Российской Федерации (оказание услуги, не отвечающей требованием безопасности жизни и здоровья потребителей). Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России (СКР).

«Проводится весь комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 28 октября 2018 г. в Краснодарском крае львица напала на четырехлетнюю девочку. Инцидент произошел в цирке в селе Успенском Успенского района.

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