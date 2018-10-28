Четыре человека погибли в результате оползня в Италии

Рим, 28 октября 2018, 23:30 — REGNUM Жертвами оползня в Италии стали четыре человека. Об этом сообщает ANSA со ссылкой на свои источники.
ЧП произошло в ночь на 28 октября в регионе Калабрия.
«Четыре человека погибли … из-за оползня», — передает вещатель.
Отмечается, что трое погибших были рабочими, четвертый — местный предприниматель.
В настоящее время выясняются подробности данного происшествия.
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