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Коалиция США нанесла удар по поселку в Дейр-эз-Зоре — СМИ

Происшествия

Жертвами воздушной атаки стали пятеро мирных жителей

Коалиция США нанесла удар по поселку в Дейр-эз-Зоре — СМИ
Иван Шилов © ИА REGNUM
Сирия

Дамаск, 28 октября 2018, 21:51 — REGNUM  Международная коалиция, возглавляемая США, нанесла авиаудар по мирным жителям сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Об этом сообщает агентство SANA со ссылкой на собственные источники.

По их данным, взрывы раздались в районе населенного пункта Эс-Суса. По предварительным данным, жертвами воздушной атаки стали пятеро мирных жителей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 октября 2018 г. международная коалиция также нанесла авиаудар по провинции Дейр эз-Зор. В результате взрывов погибли более 60 мирных жителей.

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