Воскресенье, 28 Октября 2018 года
21:57:13 МСК

При столкновении трех автомобилей в Башкирии пострадали семь человек

Происшествия

Авария произошла в воскресенье, 28 октября, на 34 км автодороги «Уфа – Инзер — Белорецк» у населенного пункта Улуелга

Уфа, 28 октября 2018, 21:22 — REGNUM  В Белорецком районе Башкирии столкнулись три легковых транспортных средства — Лада Ларгус, Лада Гранта, Киа Рио. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по региону.

Авария произошла в воскресенье, 28 октября, на 34 км автодороги «Уфа — Инзер — Белорецк» у населенного пункта Улуелга.

«В результате ДТП погибших нет, — говорится в сообщении. — Для осмотра в ЦКРБ г. Белорецк доставлены 7 человек».

В настоящее время устанавливаются причины аварии.

Читайте также: В Москве в ДТП пострадали пять человек

А также: На МКАД произошло ДТП с участием пяти автомобилей

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Дорожно-транспортные происшествия
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить