При столкновении трех автомобилей в Башкирии пострадали семь человек

Уфа, , 21:22 — REGNUM В Белорецком районе Башкирии столкнулись три легковых транспортных средства — Лада Ларгус, Лада Гранта, Киа Рио. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по региону.

Авария произошла в воскресенье, 28 октября, на 34 км автодороги «Уфа — Инзер — Белорецк» у населенного пункта Улуелга.

«В результате ДТП погибших нет, — говорится в сообщении. — Для осмотра в ЦКРБ г. Белорецк доставлены 7 человек».

В настоящее время устанавливаются причины аварии.

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