В Тюмени скончался мальчик, проглотивший воздушный шар

Тюмень, , 20:24 — REGNUM В Тюмени, в областной клинической больнице №1, 28 октября 2018 года скончался четырёхлетний мальчик, проглотивший фрагмент воздушного латексного шара. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СКР по Тюменской области.

Трагический случай произошёл 3 сентября 2018 года в детском саду, который посещал ребёнок. Мальчик проглотил фрагмент шарика и ему сразу же стало плохо. Сотрудники детского сада не сразу поняли причину обморочного состояния ребёнка и дали ему понюхать нашатырь. И всё же пришлось вызвать скорую помощь. Как только медики из организма мальчика извлекли фрагмент шарика, ребёнок впал в кому.

«Сотрудникам скорой помощи удалось на догоспитальном этапе восстановить кровообращение. Однако кора головного мозга уже пострадала. Нужно учитывать, что в этом возрасте кора головного мозга более уязвима. В возрасте 5−6 лет идет активное образование нейронов, а головной мозг интенсивно работает, поэтому крайне уязвим от различных влияний», — заявили в областном департаменте здравоохранения.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.238 УК РФ («Оказание услуг не отвечающих требованиям безопасности»). Следователи разбираются в действиях педагогических работников и медиков. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы, допрашиваются свидетели и очевидцы произошедшего.