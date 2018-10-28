Эксперт о стихии на Кубани: «Нужно рассматривать каждый объект детально»

Курган, , 19:57 — REGNUM В разборе причин наводнения в Краснодарском крае на сегодняшний день «много эмоций и политических плясок, но нет веского слова экспертного сообщества», считает экологический эксперт Открытого правительства РФ, председатель Курганского регионального отделения Российского Экологического общества Сергей Завьялов.

«Безусловно, любой катаклизм в стране в первую очередь воспринимается эмоционально. Сперва кричат «кто виноват» и лишь спустя время возникает вопрос «что делать». Вот размыло железную дорогу. Почему? Дорога была построена во времена СССР. Я пару раз по ней проезжал. Чрезвычайно не понравилось, что вдоль побережья постоянно курсируют поезда. Сейчас железная дорога должна быть спроектирована с учётом произошедшего наводнения и перенесена в другое место. Берега реки должны быть укреплены. Пока не видел информацию о подтоплении Сочи. Напротив же видел, что идут масштабные аресты по легализации самостроя. Защитные зоны не соблюдаются по всей стране, а не только в Краснодарском крае», — отметил Сергей Завьялов.

Что касается недочётов в проектировании ухода ливневых стоков, то по мнению эксперта в ситуации с наводнением Туапсе и близлежащих посёлков не справилась бы ни одна ливневая канализация. Это означает лишь, что были сооружены «ливнёвки» не отвечающие особенностям ландшафта и без учёта угроз климатического характера.

«Должны быть специальные инженерные сооружения, имеющие своей целью противостояние именно с такими стремительными явлениями, как непрерывные ливни, которые для района Сочи регулярны. За несколько часов горные ручейки превращаются в бурлящие потоки. Это всё в обязательном порядке должно учитываться при проектировании и строительстве любых объектов. Плюс должна работать система раннего предупреждения надвигающихся катаклизмов вместе с отработанными до автоматизма действиями спасательных служб», — полагает эксперт.

Что касается темы бездумного освоения денег в кубанском строительстве с возможной коррупционной составляющей, то здесь нужно понимать, что конкретно смыли ливни.

«Нужно детально по каждому пострадавшему от наводнения объекту рассмотреть, строилось ли это при царе Горохе, а может, наоборот, должно было выдержать второй всемирный потоп, так как именно столько денег было освоено, но уплыло в море. Вся критика властей со стороны экологического сообщества сводится к тому, что воздушные потоки растопили снег в горах. Не соглашусь. Даже если вырубка леса и имела место быть, то тёплый воздух с моря никак не мог быть задержан лесом: он по законам физики перемещается выше крон деревьев», — высказал своё мнение по поводу происходящего в Краснодарском крае председатель Курганского регионального отделения Российского Экологического общества Сергей Завьялов .

Напомним, 24−25 октября на Туапсинский и Апшеронский район, а также Сочи обрушились сильные ливни, которые привели к затоплению нескольких тысяч домов, нарушению электроснабжения, авариям на газопроводах и водоводах.

Число пострадавших в результате наводнения в Краснодарском крае на 28 октября официально заявляется — до 138 человек.

Президент Российской Федерации Владимир Путин на совещании с Кондратьевым и главой МЧС России Евгением Зиничевым заявил, что Кубань может рассчитывать на помощь федерального центра при ликвидации последствий наводнения.

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