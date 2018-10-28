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ВВС Турции нанесли удары по объектам РПК в Ираке

Происшествия

Воздушная операция проводилась в районе Хакурк

ВВС Турции нанесли удары по объектам РПК в Ираке
Иван Шилов © ИА REGNUM
Иракский Курдистан

Анкара, 28 октября 2018, 18:32 — REGNUM  Самолеты Военно-воздушных сил (ВВС) Турции нанесли удары на севере Ирака по объектам Рабочей партии Курдистана (РПК). Об этом сообщает 28 октября агентство Anadolu со ссылкой на Генштаб вооруженных сил (ВС) Турции.

По данным военного ведомства, воздушная операция проводилась в районе Хакурк. По предварительным данным, в результате авиаударов погибли четыре представителя РПК.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Турции признали Рабочую партию Курдистана террористической организацией. Представители РПК выступают за создание автономии в рамках государства.

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