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Жертвами ДТП в Удмуртии стали пять человек

Происшествия

В настоящее время выясняются причины трагедии

Жертвами ДТП в Удмуртии стали пять человек
Иван Шилов © ИА REGNUM
Авария

Ижевск, 28 октября 2018, 18:23 — REGNUM  В Удмуртии столкнулись два транспортных средства — легковой автомобиль и грузовик. Об этом сообщил РИА Новости представитель пресс-службы МВД республики.

ДТП произошло в воскресенье, 28 октября, на региональной трассе. По последним данным, в результате инцидента погибли пять человек (двое взрослых и трое детей).

«Столкнулись ВАЗ 14-й модели с большегрузным автомобилем, — сообщил источник. — Все, кто находился в легковушке, погибли».

В настоящее время выясняются причины трагедии.

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Дорожно-транспортные происшествия
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