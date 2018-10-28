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Вооруженные силы Турции обстреляли позиции курдов в Сирии

Происшествия

Удар был нанесен по району Зор Магар города Айн-эль-Араб

Вооруженные силы Турции обстреляли позиции курдов в Сирии
Михаил Авилов. Артиллерийский обстрел неприятельского наблюдательного пункта. 1914-1917

Анкара, 28 октября 2018, 16:36 — REGNUM  Вооруженные силы Турции обстреляли из артиллерии позиции представителей Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Сирии. Об этом сообщает в воскресенье, 28 октября, агентство «Анадолу» со ссылкой на свои источники.

По их словам, удар был нанесен по району Зор Магар города Айн-эль-Араб.

О жертвах и пострадавших среди представителей РПК не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, ранее власти Турции причислили РПК к террористическим организациям. Цель РПК — создание независимого государства за счет части территорий Турции, Сирии и Ирака.

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