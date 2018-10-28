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Во Франции будет усилена охрана синагог

Происшествия

Дополнительные меры безопасности принимаются после убийства 11 человек в синагоге американского города Питтсбург

Париж, 28 октября 2018, 13:10 — REGNUM  Усилить охрану синагог распорядился министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер. Об этом он сообщил накануне, 27 октября в своём Twitter.

Кастанер заявил, что он отдал распоряжение префектам Франции об усилении бдительности возле синагог и на мероприятиях, намеченных там на эти выходные.

Кроме того, глава МВД Франции выразил соболезнования и поддержку американскому народу и решительно осудил «отвратительный акт антисемитизма в Питтсбурге».

Также Кастанер подчеркнул, что и во Франции и в американском штате Пенсильвания следует сообща противостоять волне ненависти, вызванной антисемитизмом.

Напомним, что усиление мер безопасности связано с нападением на прихожан синагоги в американском городе Питтсбург в штате Пенсильвания. Вооружённый автоматическим оружием мужчина устроил стрельбу по людям, в результате которой погибли 11 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: В Питтсбурге жертвами стрелка стали 11 человек

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Стрельба в синагоге в Питтсбурге
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