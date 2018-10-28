Количество людей умерших из-за заражения Эболы в ДР Конго достигло 159

Киншаса, , 14:11 — REGNUM Согласно последнему докладу Всемирной организации здравоохранения, количество летальных исходов болезни в восточной части ДР Конго Эбола достигло 159.

По информации новостного агентства RFI Kiswahili, две недели назад ВОЗ (Всемирной организации здравоохранения) предупредила, что существует риск продолжения распространения инфекции, если количество случаев заражения не снизится.

Ранее на этой неделе Европейский союз заявил, что Демократической Республике Конго будет предоставлена материальная поддержка в размере 7,2 млн. евро для борьбы с эпидемией заболевания.

Христос Стилианидис, европейский комиссар по гуманитарной помощи и антикризисным мерам в Комиссии Юнкера, рассказал, что помощь Европейского союза включает в себя предоставление технических специалистов, услуги службы гуманитарных воздушных перевозок, обеспечение финансирования научных исследований, гуманитарную помощью.

Эти средства помогут на востоке страны специалистам здравоохранения, занимающимся борьбой с этими инфекциями, привлечь большее количество врачей, чтобы помочь пациентам, а также обучить новых.

Провинция Северное Киву, в частности район Бени, является очагом распространения болезни Эбола, и число людей в данном регионе, умерших в результате заражения болезнью, продолжает увеличиваться.

Тем не менее, Всемирная организация здравоохранения заявляет, что эпидемия не достигла критического уровня.