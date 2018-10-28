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Рэпера Гуфа избили в одном из ночных клубов Москвы

Происшествия

Подробности инцидента уточняются

Рэпера Гуфа избили в одном из ночных клубов Москвы
Alina Platonova
Алексей Долматов

Москва, 28 октября 2018, 11:16 — REGNUM  Российского рэп-исполнителя Алексея Долматова, более известного под псевдонимом Гуф, избили в одном из ночных клубов Москвы. Об этом сегодня, 28 октября, сообщает Пятый канал.

Подробности инцидента пока не известны. На данный момент сообщается, что Гуф написал заявление в полицию. В отделение, где находится Гуф, также приехала подруга рэпера, солистка группы «А-Студио» Кэти Топурия, для того чтобы поддержать Гуфа после инцидента.

Напомним, что рэпер Гуф начал свою музыкальную карьеру в 2000 году в составе коллектива Rolexx. Позднее он вместе с другим рэпером по прозвищу Принцип основал группу CENTR.

Гкф также является одним из создателей лейблов «ЦАО Records» и ZM Nation.

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