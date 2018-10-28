Воскресенье, 28 Октября 2018 года
11:43:04 МСК

Число пострадавших в результате наводнения на Кубани выросло до 138

Происшествия

Погибли шесть человек

Число пострадавших в результате наводнения на Кубани выросло до 138
Иллюстрация: Mchs.gov.ru
Аварийно-спасательные работы в Краснодарском крае

Краснодар, 28 октября 2018, 09:40 — REGNUM  Число пострадавших в результате наводнения в Краснодарском крае выросло до 138 человек. Об этом сегодня, 28 октября, сообщили в оперативном штабе, который координирует работу по ликвидации последствий наводнения.

Напомним, обильные осадки вызвали наводнения в Краснодарском крае. Основной удар стихии пришелся на курортный город Туапсе, где за сутки выпала двухмесячная норма осадков.

По последним данным, в результатет наводнения погибли шесть человек. Пострадали — 138 человек.

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев поручил завершить расчистку населенных пунктов, пострадавших от наводнения, к вечеру 29 октября.

Президент Российской Федерации Владимир Путин на совещании с Кондратьевым и главой МЧС России Евгением Зиничевым заявил, что Кубань может рассчитывать на помощь федерального центра при ликвидации последствий наводнения.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Наводнения на Кубани
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить