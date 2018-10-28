Нашлась пропавшая экс-участница шоу «Дом-2»

Москва, , 08:32 — REGNUM Бывшая участница телешоу «Дом-2» Тамара Абишева, о пропаже которой заявила ее подруга, нашлась живой. Об этом сообщила другая участница телешоу Надежда Ермакова.

Ранее участница телешоу «Дом-2» Надежда Ермакова опубликовала в Instagram сообщение о том, что ее подруга Тамара Абишева пропала без вести.

Ермакова отметила, что Абишева несколько дней не появлялась дома и не выходила на связь с родственниками.

Ночью 27 октября Ермакова сообщила об удачном завершении поисков:

«Нашлась, но жесть… Друзьям все в личку обьясню! Спасибо за оперативность! Жива и слава богу!!!», — написала Ермакова.

Как сообщало ИА REGNUM, летом 2018 года власти Москвы провели принудительное изъятие участка земли, на котором снимается телешоу «Дом-2». В столичной мэрии сообщили, что по этой территории пройдет автомобильная дорога Марьино — Саларьево.