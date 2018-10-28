Бездомная кошка поучаствовала в показе мод в Стамбуле

Цитата из м/ф «Кот, который гуляет сам по себе». реж Александра Снежко-Блоцкая. 1968. СССР

Анкара, , 07:59 — REGNUM Бездомная кошка оказалась участницей показа коллекции одежды от Esmod International Fashion Show в Стамбуле, сообщает 28 октября турецкий телеканал NTV,

Видео произошедшего курьеза опубликовано на популярном видеохостинге Youtube.

На нем видно, что кошка вначале улеглась на подиум прямо под ногами участниц показа, вынужденным обходить животное, а потом сама продефилировала по подиуму вместе с моделями, при этом пытаясь на них нападать, что вызывало смех в зрительном зале. Также отмечается, что кошку никто не стал прогонять.

Отметим, 15 октября СМИ сообщили о кошке жительницы английского города Ньюкасл Анджела Тиннинг, которая помогла своей хозяйке обнаружить рак груди на ранней стадии.