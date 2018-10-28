Очевидцы рассказали о крушении вертолета владельца «Лестера»

Лестер, Великобритания, , 02:16 — REGNUM Вертолет президента английского футбольного клуба «Лестер Сити» Вишая Шривадданапрабхи разбился возле стадиона из-за отказа хвостового винта. Об этом рассказали очевидцы крушения, сообщает ВВС.

По словам свидетелей происшествия, после отказа хвостового винта вертолет начал вращаться вокруг собственной оси. Пилот, судя по всему, не смог исправить положение, и вертолет рухнул на землю.

Вероятно, Вишай Шривадданапрабха находился на борту — известно, что он пользовался вертолетом после каждого домашнего матча «Лестера». Вице-президента клуба Айаватта Шривадданапрабхи и спортивного директора Джона Радкина на борту не было, сообщает Skysports.

Официальных данных о жертвах и пострадавших нет.

Авария произошла 27 октября вскоре после окончания матча «Лестера» и «Вест Хэма» в десятом туре Английской премьер-лиги. Игра завершилась ничьей 1:1.

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