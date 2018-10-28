В Питтсбурге жертвами стрелка стали 11 человек

Питтсбург, США, , 01:27 — REGNUM Одиннадцать человек погибли в результате нападения на синагогу в американском Питтсбурге (штат Пенсильвания). Об этом сообщил глава управления общественной безопасности города Венделл Хиссрич, передает BBC News.

Хиссрич уточнил, что детей среди погибших нет. Еще шесть человек получили ранения, четверо из них — сотрудники полиции.

По предварительным данным, стрельбу по людям устроил 46-летний местный житель. Личность стрелка пока не подтверждена правоохранительными органами.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 27 октября вооруженный штурмовой винтовкой и двумя пистолетами мужчина вошел в синагогу и открыл огонь по людям. Позже стрелок пытался отстреливаться от полиции, однако был ранен и сдался.

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