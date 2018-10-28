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В здании правительства Армении задержан мужчина с гранатой

Происшествия

Он потребовал финансовой помощи

Ереван, 28 октября 2018, 01:09 — REGNUM  Вооруженный гранатой мужчина проник в здание правительства Армении, намереваясь устроить взрыв, но бы обезврежен службой безопасности. Об этом сообщает Sputnik Армения.

Инцидент произошел вечером 27 октября. Отмечается, что мужчина 1975 года рождения потребовал финансовой помощи, угрожая привести гранату в действие.

Охране удалось нейтрализовать злоумышленника и передать его Службе национальной безопасности (СНБ) Армении. В следственном департаменте СНБ по факту инцидента возбудили дело о незаконном приобретении и ношении боеприпасов.

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Незаконный оборот оружия и борьба с ним
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