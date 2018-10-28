В Дортмунде 45 человек пострадали в ходе столкновений болельщиков

Дортмунд, Германия, , 00:52 — REGNUM Столкновения болельщиков и полиции омрачили матч девятого тура чемпионата Германии по футболу между дортмундской «Боруссией» и берлинской «Гертой». В беспорядках пострадали 45 человек, сообщает агентство DPA со ссылкой на правоохранителей.

Беспорядки возникли и на трибунах, и в туалетах на стадионе «Сигнал Идуна Парк» во время игры. Конфликт с полицейскими начали фанаты «Герты».

Так, стражи порядка потребовали от фанатов прекратить использование пиротехники. Болельщики же, напротив, стали бросать файеры в полицейских. Кроме того, фанатам не дали развернуть баннер с провокационным лозунгом, что также вызвало их недовольство.

Среди пострадавших — пятеро сотрудников полиции. Число задержанных участников потасовок не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, встреча дортмундской «Боруссии» и берлинской «Герты» состоялась 27 октября и завершилась со счетом 2:2. Дортмундская команда набрала 21 очко и укрепилась на первой позиции. Берлинцы с 16-ю баллами остались на 5-й строчке.

Читайте также: «Боруссия» упустила победу над «Гертой» в компенсированное время