Число жертв стрельбы в синагоге Питтсбурга возросло — СМИ

Питтсбург, США, 27 октября 2018, 23:09 — REGNUM Жертвами стрельбы в синагоге в городе Питтсбург (штат Пенсильвания) стали по меньшей мере десять человек. Об этом сообщает на странице в соцсети Twitter агентство Associated Press, ссылаясь на свои источники.
«По меньшей мере 10 человек погибли при стрельбе в синагоге Питтсбурга», — передает вещатель.
Ранее ряд СМИ сообщал о восьми погибших.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, неизвестный устроил стрельбу в синагоге в городе Питтсбург 27 октября 2018 г. Стражи порядка, прибывшие на место происшествия, задержали подозреваемого.
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