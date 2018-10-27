Суббота, 27 Октября 2018 года
22:01:25 МСК

В Одессе при взлете задымился пассажирский самолет

Происшествия

«Никто (из пассажиров и членов экипажа) не пострадал»

В Одессе при взлете задымился пассажирский самолет
Kreecher
Аэропорт Одессы

Одесса, Украина, 27 октября 2018, 21:23 — REGNUM  Пассажирский самолет Boeing, вылетевший в Дубай, задымился при взлете в Одессе. Об этом сообщается на сайте региональной полиции.

«Никто (из пассажиров и членов экипажа) не пострадал, — говорится в сообщении. — Все пассажиры эвакуированы. Рейс временно задержали».

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники специальных служб. По предварительным данным, задымление в самолете произошло в районе шасси.

Читайте также: Легкомоторный самолет въехал в толпу в Германии

А также: Во время авиашоу в США разбился самолёт

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Авиапроисшествия
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить