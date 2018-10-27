В Одессе при взлете задымился пассажирский самолет

Одесса, Украина, , 21:23 — REGNUM Пассажирский самолет Boeing, вылетевший в Дубай, задымился при взлете в Одессе. Об этом сообщается на сайте региональной полиции.

«Никто (из пассажиров и членов экипажа) не пострадал, — говорится в сообщении. — Все пассажиры эвакуированы. Рейс временно задержали».

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники специальных служб. По предварительным данным, задымление в самолете произошло в районе шасси.

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