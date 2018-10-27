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Удар ВВС арабской коалиции по Йемену привел к гибели десятков хуситов

Происшествия

Нападавшие совершили шесть вылетов

Удар ВВС арабской коалиции по Йемену привел к гибели десятков хуситов
Иван Шилов © ИА REGNUM
Война в Йемене

Сана, 27 октября 2018, 21:26 — REGNUM  Десятки йеменских хуситов были убиты в столице государства городе Сана от авиаудара арабской коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией, сообщает 27 октября Al Arabia.

Удар был нацелен на тренировочный лагерь повстанцев на северо-западе столицы. Коалиция совершила шесть рейдов. Точное число убитых и раненых пока не установлено.

Напомним, гражданская война в Йемене продолжается с 2014 года. В 2015 году в конфликт вторглась арабская коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, что привело к эскалации насилия.

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