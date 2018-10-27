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Неизвестные похитили в Нигерии четырех монахинь

Происшествия

Ответственность пока не взяла ни одна группировка

Неизвестные похитили в Нигерии четырех монахинь
Robert Frank Gabriel
Монахиня

Абуджа, 27 октября 2018, 20:32 — REGNUM  В Нигерии неизвестные похитили четырех католических монахинь, сообщает 27 октября Anadolu.

Женщины возвращались с ритуальных мероприятий, когда на их автомобиль напали неизвестные террористы. Ответственность за преступление пока не взяла ни одна группировка.

Напомним, в Нигерии активно действует террористическая группировка «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Боевики известны своей жестокостью, а также похищением женщин.

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«Боко Харам» (запрещенная в РФ организация) и борьба с ней
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