В Санкт-Петербурге в результате ДТП погибли три человека

Санкт-Петербург, , 19:27 — REGNUM В Санкт-Петербурге столкнулись два транспортных средства — легковой автомобиль и грузовик. Об этом сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.

ДТП произошло в субботу, 27 октября, на девятом километре Западного скоростного диаметра в Курортном районе. По последним данным, в результате инцидента погибли три человека.

«Столкнулись легковушка Nissan и фура, — сказал источник. — По предварительным данным, погибли три человека».

В настоящее время выясняются причины аварии.

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