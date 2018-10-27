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«Хезболла» похоронила пятерых своих бойцов, погибших в Сирии

Происшествия

Тела были переданы террористами

«Хезболла» похоронила пятерых своих бойцов, погибших в Сирии
Sdusyria.org
Хезболла

Дамаск, 27 октября 2018, 19:35 — REGNUM  Ливанская «Хезболла» похоронила пять своих боевиков, погибших на территории Сирии, сообщает 27 октября Anadolu.

Тела союзных Ирану и правительству Сирии солдат были переданы в Ливан и погребены на востоке страны в городе Баальбек.

Тела членов «Хезболлы» были переданы боевиками «ИГИЛ» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в соответствии с соглашением, заключенным между террористами и Дамаском.

Напомним, гражданская война в Сирии продолжается с 2011 года, когда акции протеста переросли в военное сопротивление правительству. В конфликт сразу же вмешались террористические группировки, сломить сопротивление которых удалось лишь благодаря помощи со стороны ВКС России и военным Ирана.

Тем не менее, конфликт по-прежнему не исчерпан.

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Война в Сирии
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