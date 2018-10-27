Суббота, 27 Октября 2018 года
20:19:37 МСК

Не менее восьми прихожан синагоги были убиты в Питтсбурге

Происшествия

Точное число пострадавших до сих пор неизвестно

Не менее восьми прихожан синагоги были убиты в Питтсбурге
Иллюстрация: Tolols.org
Синагога. Питтсбург

Питтсбург, США, 27 октября 2018, 19:38 — REGNUM  По меньшей мере восемь человек погибли при стрельбе в синагоге в американском городе Питтсбург, штат Пенсильвания. Об этом 27 октября сообщил телеканал CBS Pittsburgh.

Сообщается, что вооружённый автоматическим огнестрельным оружием неизвестный ворвался в синагогу «Древо жизни» во время службы и открыл стрельбу по прихожанам. Свидетели заявляют, что при стрельбе мужчина выкрикивал экстремистские лозунги.

Сотрудники полиции прибыли на место происшествия, получив несколько звонков от забаррикадировавшихся в синагоге людей и также попали под обстрел. Двое полицейских получили ранения.

Преступник, напавший на синагогу, в течение длительного времени отстреливался от сотрудников полиции, забаррикадировавшись на третьем этаже синагоги. Полицейским удалось ранить злоумышленника, в настоящий момент он задержан, ведётся расследование причин и обстоятельств произошедшего.

На месте инцидента работают экстренные службы. Полиция не исключает, что у преступника могли быть сообщники, поэтому гражданам рекомендовано объезжать данный район стороной, а проживающим здесь не выходить из дома в целях безопасности.

Точное число пострадавших при стрельбе не называется.

Читайте также: Трамп о стрельбе в Питтсбурге: «Похоже, несколько человек погибли»

Напомним, что ранее сообщалось о перестрелке в одном из супермаркетов американского города Джефферсон штат Кентукки. В результате стрельбы, открытой двумя мужчинами, ранения получили по меньшей мере два человека.

Читайте ранее в этом сюжете: В США два человека ранены в перестрелке, произошедшей в супермаркете

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Стрельба в синагоге в Питтсбурге
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить