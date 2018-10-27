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Неизвестный устроил стрельбу в синагоге в Питтсбурге

Происшествия

Трагедия произошла в субботу, 27 октября, в городе Питтсбург

Неизвестный устроил стрельбу в синагоге в Питтсбурге
Geoffrey Fairchild
Стрельба

Питтсбург, США, 27 октября 2018, 18:51 — REGNUM  В американском штате Пенсильвания в синагоге произошла стрельба. Об этом сообщает телеканал CBS Pittsburgh со ссылкой на свои источники.

Трагедия произошла в субботу, 27 октября, в городе Питтсбург. По последним данным, в результате инцидента погибли восемь человек, еще несколько пострадали.

«Восемь человек убиты и несколько получили ранения в результате стрельбы в синагоге», — передает вещатель.

Отмечается, что мужчина, подозреваемый в преступлении, задержан сотрудниками полиции.

В настоящее время выясняются подробности данного происшествия.

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Стрельба в синагоге в Питтсбурге
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