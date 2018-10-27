В скандальном интернате на Ямале очередной случай рукоприкладства

Гыда, Ямало-Ненецкий АО, , 18:53 — REGNUM На Ямале следователи разбираются с инцидентом в Гыданской школе-интернате. По предварительным данным, 15 октября 2018 года педагог данного учебного заведения во время урока применила физическое насилие к учащемуся второго класса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО.

«В настоящее время следствием проводится комплекс мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе будет дана правовая оценка действиям педагога, а также руководства школы», — поясняет следствие.

По информации местных СМИ, якобы учительница таскала ребёнка за волосы и била о парту головой. Помимо следствия, свою проверку проводит департамент образования Тазовского района. Выясняет обстоятельства инцидента и Уполномоченный по правам ребёнка в ЯНАО Данило Трубицын.

Напомним, в 2017 году в этом же интернате вспыхнул конфликт по обвинению преподавателя в рукоприкладстве. Причём подтвердились и факты нападения некоторых учащихся интерната на педагогов. В итоге разбирательства к дисциплинарной ответственности были привлечены 10 должностных лиц, один воспитанник школы-интерната был отправлен в исправительное учреждение.

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