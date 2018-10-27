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Вспышка кишечной инфекции под Воронежем: СКР начал проверку

Происшествия

Подтверждена информация о восьми заболевших

Вспышка кишечной инфекции под Воронежем: СКР начал проверку
Любовь Попова. Натюрморт с подносом. 1915

Ольховатка, Воронежская область, 27 октября 2018, 16:10 — REGNUM  Семь детей и один взрослый заболели кишечной инфекцией после обеда в школьной столовой в одной из школ Ольховатского района Воронежской области. Об этом ИА REGNUM 27 октября сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по региону Елена Мануковская.

Как сообщается, отравление зарегистрировано в школе села Заболотовка. За медицинской помощью обратились семь учащихся и одна сотрудница школы. Им оказана помощь на дому, госпитализация не потребовалась. Предварительный диагноз: острая кишечная инфекция. В СКР проводят доследственную проверку. Отметим, что ранее в СМИ появилась информация об отравлении более 100 человек, в том числе, о госпитализации детей, после обеда в школьной столовой. В СКР эти данные опровергли: кроме восьми человек, больше за медпомощью никто не обращался.

Тем не менее, сейчас сотрудники БУЗ «Ольховатская районная больница» обследуют сотрудников школьного пищеблока и детей, контактировавших с заболевшими. Специалистами Управления Роспотребнадзора по Воронежской области проводится санитарно-эпидемиологическое расследование, проведен весь комплекс лабораторных исследований. Следователи изъяли документацию в школе.

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Массовые пищевые отравления
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