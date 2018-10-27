По факту обрушения моста в Приморье открыта прокурорская проверка

Владивосток, , 15:52 — REGNUM Прокуратура проверит исполнение законодательства по содержанию и обслуживанию рухнувшего в Приморье автомобильного моста.

«Накануне на пятом километре автодороги Осиновка — Рудная пристань в Михайловском районе произошло обрушение пролетов моста через реку Осиновка. По данному факту надзорное ведомство организовало проверку на предмет исполнения требований законодательства по содержанию и обслуживанию рухнувшего участка дороги», — цитирует ТАСС слова старшего помощника прокурора Приморского края Елены Телегиной.

Она добавила, что надзорное ведомство также поставило на контроль ход и результаты расследования возбужденного следственными органами уголовного дела предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ («Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»).

В пятницу, 26 октября, на место обрушения моста на пятом километре автодороги Осиновка — Рудная Пристань оперативно выехал временно исполняющий обязанности губернатора Приморья Олег Кожемяко.

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После посещения места трагедии Олег Кожемяко на своей странице в социальной сети принес соболезнования родным и близким погибших, а также сообщил, что в регионе будет усилен контроль большегрузного транспорта.

«В трагедии с обрушением моста у Осиновки вчера погибла Виктория Приставко и ее маленькая дочь Кира. Это горе, которое не может оставить равнодушным никого. Мои глубокие соболезнования их родным, мы, конечно, окажем всю необходимую помощь маме и бабушке Виктории. Сейчас известно, что вес фуры значительно превышал допустимую нагрузку моста. Ограничивающий знак перед мостом был. Расследование обстоятельств продолжается. Но какими бы не были выводы следователей, они не отменят ответственности властей за состояние мостов в Приморском крае. Будем добиваться усиления контроля большегрузов и ужесточения наказания за нарушение ограничений по весу транспорта», — написал Олег Кожемяко.

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