17 поездов дальнего следования отправят из Адлера

Адлер, Краснодарский край, , 15:37 — REGNUM 17 поездов дальнего следования будут отправлены из Адлера 27 октября. Об этом сообщила пресс-служба СКЖД.

Как сообщается, РЖД вводит в график поезда в сообщении с Адлером. Для вывоза пассажиров из Сочи и Туапсе 27 октября отправится 17 поездов дальнего следования. Полный список размещен на сайте компании. Всего пассажирам будет предложено более семи тысяч мест.

На середину дня 27 октября со станции Адлер было отправлено шесть поездов, с 1700 пассажирами. В Адлер прибыло 9 поездов.

В ночь на 27 октября было открыто движение поездов по временной схеме по одному пути между станциями Туапсе и Горячий Ключ Краснодарского региона СКЖД. Таким образом, железнодорожное сообщение с Сочи возобновлено.

Как сообщало ИА REGNUM, 24−25 октября в Краснодарском крае прошли ливневые дожди. В результате от непогоды пострадали Туапсинский, Апшеронский районы, а также Сочи. Погибли шесть человек, одна женщина пропала без вести. Были размыты дороги, приостановлено движение поездов, сотни пассажиров не добрались до места назначения. Сочи был фактически отрезан от других населенных пунктов. 27 октября автотранспортное движение было восстановлено. С 25 октября в регионе действует режим ЧС.