В Оренбуржье из-за пожара введён режим ЧС

село Кваркено, Оренбургская область, , 14:33 — REGNUM В Кваркенском районе Оренбургской области введён режим ЧС. Возле поселка Безымянный горит сухая трава и лесной массив на площади 100 га. Угроза населённому пункту отсутствует, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ГУ МЧС по региону.

Пожар начался днём 26 октября. Сегодня, 27 октября, утром провели наземную разведку участка. По результатам мониторинга было принято решение не применять авиацию для ликвидации пожара.

Как отметила руководитель пресс-службы ГУ МЧС по Оренбургской области Татьяна Самойлова, открытое горение отсутствует, происходит точечное тление. Информации о ликвидации пожара ещё нет.

В ликвидации пожара задействованы 59 человек, 23 спецмашины. Тушение пожара осложняется труднопроходимой местностью и порывистым ветром.