Разыскиваются родители троих детей, найденных в парке Ростова-на-Дону

Ростов-на-Дону, , 13:54 — REGNUM Трое детей без примотра взрослых были обнаружены в одном из парков Ростова-на-Дону. Об этом сообщает 27 октября портал «Большой Ростов».

Мальчик 6 лет и две девочки 5 лет были обнаружены накануне жителями города. Детей, находящихся без присмотра взрослых, отвезли в реабилитационный центр, где они были осмотрены врачом.

Родители детей были объявлены в розыск полицией. Но, по прошествии уже двух суток, за детьми никто не явился. Дети до сих пор находятся в реабилитационном центре, их жизни и здоровью ничего не угрожают.

Розыск родителей или других родственников детей продолжается.

Ранее сообщалось о розыске шестилетнего мальчика из Омска, который сбежал домой из детского сада во время прогулки. Малыш был обнаружен возле дома соседями, которые сразу же связались с родителями мальчика и сообщили об инциденте.

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