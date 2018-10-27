Суббота, 27 Октября 2018 года
13:31:10 МСК

Задержан плеснувший кипяток в лицо проводнику пассажир поезда Адлер-Иркутск

Происшествия

Возбуждено уголовное дело

Задержан плеснувший кипяток в лицо проводнику пассажир поезда Адлер-Иркутск
Анна Рыжкова © ИА Красная Весна
Вагон поезда

Красноярск, 27 октября 2018, 11:42 — REGNUM  Сотрудники полиции задержали пассажира поезда Адлер — Иркутск, который находился в состоянии алкогольного опьянения, приставал к проводнице, плеснул кипятком в лицо её коллеге и много ругался. Об этом сегодня, 27 октября, сообщила журналистам официальный представитель Министерства внутренних дел России Ирина Волк.

По её словам, информация о нетрезвом мужчине, который вступил в конфликт с проводниками, правоохранительным органам сообщили работники железной дороги.

В ходе проверки было установлено, что в пути следования поезда один из пассажиров сначала активно употреблял алкогольные напитки, а затем стал настойчиво навязывать свое общение девушке-проводнице. Другой проводник сделал замечание дебоширу на его вызывающее поведение и попросил его проследовать на свое место, но пассажир ответил на это агрессией и грубой нецензурной бранью. Затем он плеснул проводнику кипятком в лицо.

Пострадавший проводник получил термические ожоги первой и второй степени, ему была оказана медицинская помощь. Сотрудники полиции задержали подозреваемого на станции Иланская в Красноярском крае.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Железнодорожные перевозки
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить