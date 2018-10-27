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Йемен: в результате воздушного удара арабской коалиции погибли люди

Происшествия

Арабская коалиция, состоящая из ОАЭ и Саудовскй Аравии, нанесла воздушный удар по овощному рынку около города Ходейда

Йемен: в результате воздушного удара арабской коалиции погибли люди
Цитата из х/ф «Жестяной барабан». Реж. Фолькер Шлёндорф. 1979. ФРГ, Франция, Югославия, Польша
Последствия авиаудара

Сана, 27 октября 2018, 11:19 — REGNUM  Арабская коалиция, состоящая из Объединенных Арабских Эмиратов и Королевства Саудовская Аравия, нанесла воздушный удар по овощному рынку в городе Бэйт-аль-Факих, неподалеку от города Ходейда, в результате чего погибло 21 человек. Как сообщает международная телекомпания «Аль-Джазира» со штаб-квартирой в Дохе, среди погибших были два ребенка.

На видео, представленном ресурсами министерства здравоохранения, запечатлены последствия атаки: можно увидеть разбросанные части тела людей и трупы, выложенные рядами.

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Зарубежная хроника
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