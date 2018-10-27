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Террорист-смертник атаковал полицейское управление в Афганистане

Происшествия

Жертвами теракта стали трое гражданских жителей и двое полицейских

Террорист-смертник атаковал полицейское управление в Афганистане
Иван Шилов © ИА REGNUM
Теракт в Афганистане

Кабул, 27 октября 2018, 10:23 — REGNUM  Пять человек стали жертвами теракта в афганском городе Майданшахр, сообщает Pajhwok Afghan News.

Представитель полиции Хекмэт Дуррани сообщил, что в 7:30 произошел взрыв возле полицейской службы города. Взрывное устройство находилось в автомобиле, которым управлял террорист-смертник.

Жертвами теракта стали трое гражданских жителей и двое полицейских. Еще 12 человек получили ранения различной степени тяжести.

Pajhwok Afghan News сообщает, что ответственность за взрыв взяло на себя движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Как сообщало ИА REGNUM, 26 октября из пакистанской тюрьмы был освобожден Мулла Барадар, участвовавший в создании «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Мулла Барадар был задержан сотрудниками разведки Пакистана в 2010 году.

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Террористические атаки исламистских экстремистов
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