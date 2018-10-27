В Краснодарском крае из-за наводнения подтопило детский лагерь

Краснодар, , 10:00 — REGNUM Несколько объектов детского лагеря «Олимпиец» в Краснодарском крае оказались подтоплены из-за наводнения. Об этом сегодня, 27 октября, сообщают местные СМИ со ссылкой на администрацию Рязанского сельского поселения, в котором расположен лагерь.

Река Пшиш вышла их берегов из-за обильных осадков, которые привели к множеству наводнений на Кубани. Детский лагерь «Олимпиец» расположен в Рязанском сельском поселении Белореченского района Краснодарского края. При этом лагерь находится в пойме реки, так, что при подъемы уровня воды часть строений лагеря оказалась затоплена.

К счастью, в лагере никого кроме сторожей нет. Всего были подтоплены четыре строения. Мебель из них была вынесена заблаговременно.

Местные власти мониторят уровень воды в реке Пшиш. На данный момент он медленно снижается.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, из-за сильных ливней в Краснодарском крае оказались подтоплены около 30 населенных пунктов. Повреждены автодороги, мосты, железнодорожные пути. Задержаны пассажирские поезда. Наблюдаются перебои с электро-, газо‑ и водоснабжением.

Жертвами удара стихии стали шесть человек.