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В Благовещенске задержано несколько авиарейсов из-за плохой погоды

Происшествия

Рейсы задержаны из-за плохой видимости

В Благовещенске задержано несколько авиарейсов из-за плохой погоды
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В ожидании рейса

Благовещенск, 27 октября 2018, 09:53 — REGNUM  Несколько рейсов на прилет и вылет задержано в аэропорту Благовещенска по причине плохой видимости. Об этом 27 октября сообщил представитель аэропорта.

По его словам, рейсы задержаны из-за плохой видимости, однако в настоящее время погода улучшается.

По информации аэропорта, задержаны прилеты рейсов из Владивостока, Иркутска, Москвы и Якутска, и вылеты рейсов на Владивосток, Иркутск и Якутск.

Отметим, согласно сообщению синоптиков, 27 октября на территории Амурской области отмечено усиление ветра с порывами до 15−20 м/с, местами наблюдаются сильные осадки в виде мокрого снега.

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Погодные аномалии
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