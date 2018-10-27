В Благовещенске задержано несколько авиарейсов из-за плохой погоды

Благовещенск, , 09:53 — REGNUM Несколько рейсов на прилет и вылет задержано в аэропорту Благовещенска по причине плохой видимости. Об этом 27 октября сообщил представитель аэропорта.

По его словам, рейсы задержаны из-за плохой видимости, однако в настоящее время погода улучшается.

По информации аэропорта, задержаны прилеты рейсов из Владивостока, Иркутска, Москвы и Якутска, и вылеты рейсов на Владивосток, Иркутск и Якутск.

Отметим, согласно сообщению синоптиков, 27 октября на территории Амурской области отмечено усиление ветра с порывами до 15−20 м/с, местами наблюдаются сильные осадки в виде мокрого снега.