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На Кубани из-за наводнения пострадали 60 человек

Происшествия

6 — погибли, судьба ещё двоих на настоящий момент неизвестна

На Кубани из-за наводнения пострадали 60 человек
Фредерик Морган. Наводнение (фрагмент)

Сочи, Краснодарский край, 27 октября 2018, 09:27 — REGNUM  Как минимум 60 человек погибли по причине наводнения и схода селей в Краснодарском крае России, сообщил 27 октября представитель региональных экстренных служб.

По его словам, по последним уточненным всего пострадали 66 человек, из которых 6 — погибли, судьба ещё двоих на настоящий момент неизвестна. Также представитель экстренных служб рассказал о том, что 51 человеку оказана амбулаторная медицинская помощь, 9 — госпитализированы.

Отметим, 25 октября в результате сильных дождей в Сочи и в Туапсинском и Апшеронском районах был введен режим ЧС. Население частично эвакуировали, а оперативные службы перевели в усиленный режим.

Ранее в МЧС РФ сообщали о шести погибших в результате разгула стихии.

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Наводнение в Туапсе и в Сочи
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