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В США нашли тайник в стене с тысячей человеческих зубов

Происшествия

Зубы находились в тайнике, расположенном в стене, на втором этаже старого здания в центре города Валдосты (штат Джорджия)

В США нашли тайник в стене с тысячей человеческих зубов
Steve Johnson
Челюсть

Атланта, США, 27 октября 2018, 09:11 — REGNUM  Тысячу замурованных в стену человеческих зубов нашли рабочие в американском городе Валдоста (штат Джорджия) в ходе проведения ими строительных работ. Об этом 27 октября сообщает газета Valdosta Daily Times.

Как отмечает издание, зубы находились в тайнике, расположенном в стене, на втором этаже старого здания в центре Валдосты, в котором рабочие проводили ремонтные работы.

Также приводится мнение местного краеведа Гарри Эванса, который считает, что такие тайники делались в начале прошлого века работавшими в этом здании зубными врачами. В 1900-м году в здании стал работать доктор Кларес Уиттингтон, а позднее там же вел прием доктор Лестер Юменз.

Отметим, для местных волонтеров это уже третья подобная находка в зданиях где до этого лечили своих пациентов врачи-стоматологи.

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Археология
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