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В ФБР США подтвердили перехват 14-й посылки с бомбой

Происшествия

Посылка с бомбой была отправлена миллиардеру Тому Стейеру

В ФБР США подтвердили перехват 14-й посылки с бомбой
Tony Hisgett
ФБР

Вашингтон, 27 октября 2018, 08:33 — REGNUM  Федеральное бюро расследований США подтвердило информацию об обнаружении 14-й посылки, которая содержит бомбу. Данная посылка была адресована американскому миллиардеру Тому Стейеру. Об этом 26 октября сообщила пресс-служба ФБР.

Ранее сообщалось, что в Калифорнии правоохранительные органы изучают подозрительный пакет, который был отправлен бизнесмену.

Теперь установлено, что это была бомба, аналогичная с теми взрывными устройствами, что были обнаружены ранее.

Напомним, что подобные посылки были отправлены бывшему президенту США Бараку Обаме, супругам Клинтон, финансисту Джорджу Соросу, бывшему директору ЦРУ Джонну Бреннану и другим.

Отправитель посылок задержан. Им оказался 56-летний Сезар Сейок.

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