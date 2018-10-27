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В Приморье ввели режим ЧС в двух селах после обрушения моста

Происшествия

Режим чрезвычайной ситуации введен в селе Даниловка, а также в сельском поселении Осиновское

Владивосток, 27 октября 2018, 07:58 — REGNUM  Режим чрезвычайной ситуации введен в двух селах Михайловского района Приморского края после обрушения автодорожного моста, сообщил 27 октября дежурный районной Единой дежурно-диспетчерской службы.

По его словам, режим чрезвычайной ситуации введен в селе Даниловка, а также в сельском поселении Осиновское.

Отметим, ранее сообщалось о том, что в Михайловском районе Приморского края произошло обрушение моста по причине проезда по нему грузового автомобиля. Два человека погибло в результате инцидента, полиция составила административные материалы в отношении водителя грузовика.

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Обрушения мостов
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