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В ЛНР сообщили о продолжающихся обстрелах

Происшествия

Обстрелу подверглись позиции Народной милиции ЛНР в районе села Калиновка

В ЛНР сообщили о продолжающихся обстрелах
Иван Шилов © ИА REGNUM
ВСУ

Луганск, 27 октября 2018, 07:35 — REGNUM  В минувшие сутки район села Калиновка в Луганской Народной Республике подвергся обстрелу со стороны ВСУ. Об этом 27 октября сообщает Луганский информационный центр.

Обстрелу подверглись позиции Народной милиции ЛНР в районе села Калиновка. ВСУ использовали при обстреле крупнокалиберные пулеметы, гранатометы АГС и вооружение боевых машин пехоты.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 октября в ЛНР было зарегистрировано шесть случаев нарушения перемирия со стороны ВСУ. Обстрелы были зафиксированы в районах населенных пунктов Донецкий, Калиново, Логвиново, Лозовое и Сокольники.

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