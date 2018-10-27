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Калининградец с топором набросился на уличных музыкантов

Происшествия

Пострадали только музыкальные инструменты

Калининград, 27 октября 2018, 06:06 — REGNUM  Житель Калининграда был задержан после того, как набросился на уличных музыкантов с топором, сообщает пресс-служба УМВД области.

По данным правоохранителей, нападавший проживал в доме, рядом с которым выступали уличные музыканты. По мнению гражданина, артисты выступали слишком громко и игнорировали его замечания.

После этого мужчина набросился на музыкантов с топором и начал крушить музыкальные инструменты. В ходе драки никто не пострадал. Музыканты подали в полицию заявления о намеренной порче музыкальных инструментов.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 октября польская полиция задержала гражданина Украины, нападавшего на прохожих с топором. Сообщается, что 35-летний мужчина напал с топором на людей, в результате чего пострадали три человека.

Читайте ранее в этом сюжете: В Польше задержали размахивавшего топором украинца

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